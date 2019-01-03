Son Dakika Haberleri: Hakkari ve İlçelerinde Okullara Yarım Gün Kar Tatili - Şemdinli

Hakkari ve İlçelerinde Okullara Yarım Gün Kar Tatili - Şemdinli

40 dakika önce

Hakkari ve ilçelerinde okullara yarım gün kar tatiliHakkari ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonrası için tatil edildi.

Hakkari ve ilçelerinde okullara yarım gün kar tatili

Hakkari ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonrası için tatil edildi.

Hakkari, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisin artırması, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Hakkari kent merkezi ile kar kalınlığının yaklaşık yarım betreyi bulduğu Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da bugün öğleden sonrası için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Yetkililer, bölgedeki kar yağışını süreceğini, kapalı olan köy yollarının açılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:56 Kaynak: DHA

Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Kar, Güncel
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