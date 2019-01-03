Hakkari ve İlçelerinde Okullara Yarım Gün Kar Tatili (Semdinli)
1 saat önce
HAKKARİ ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonrası için tatil edildi.
HAKKARİ ile Yüksekova
, Şemdinli
ve Çukurca
'da ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonrası için tatil edildi. Hakkari
, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisin artırması, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar
kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Hakkari kent merkezi ile kar kalınlığının yaklaşık yarım betreyi bulduğu Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da bugün öğleden sonrası için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Yetkililer, bölgedeki kar yağışını süreceğini, kapalı olan köy yollarının açılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi. - Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:53 Kaynak: DHA
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