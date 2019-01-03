Son Dakika Haberleri: Hakkari ve İlçelerinde Okullara Yarım Gün Kar Tatili(2)

Hakkari ve İlçelerinde Okullara Yarım Gün Kar Tatili(2)

1 saat önce

VAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUVan'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, saat 11.30'daki İstanbul- Van seferini iptal etti.

Hakkari ve İlçelerinde Okullara Yarım Gün Kar Tatili(2), System.String[]
VAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Van'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, saat 11.30'daki İstanbul- Van seferini iptal etti.  

Kar yağışının zaman zaman sürdüğü kentte kar kalınlığı ise 7 santimetreyi buldu. 18 mahalle ve mezranın yolu da ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Behçet DALMAZ/VAN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:29 Kaynak: DHA

Sabah, Van, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Model Elsa Hosk, Fit Vücudunun Sırrını Açıkladı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller

Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi 200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:49:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari ve İlçelerinde Okullara Yarım Gün Kar Tatili(2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]