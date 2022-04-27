Hakkari ve Muş'ta Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika
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Hakkari ve Muş'ta Kadir Gecesi idrak edildi

27.04.2022 22:45
Hakkari ve Muş'ta Kadir Gecesi idrak edildi

Hakkari'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti.

Hakkari'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programda mevlit okutuldu.

Kentte iftardan sonra vatandaşlar, kandili idrak etmek için camileri doldurdu.

Ulu Cami'de düzenlenen ve yüzlerce vatandaşın saf tuttuğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit okutuldu.

Ardından tüm İslam alemi ile yurt içinde ve dışındaki operasyonlarda görev yapan güvenlik güçleri için dua edildi.

Cemaat daha sonra yatsı ve teravih namazını kıldı. Programın ardından Kızılay Şubesi ve AK Parti İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara tatlı ve su ikram edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Avukat Abdulmecit Tarhan ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu da katıldı.

MUŞ

Muş'ta da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, kentteki Ulu, Hac serf, Alaattin bey ve Çağlayan camileri olmak üzere tüm camileri doldurdu.

Vatandaşlar, teravih namazını kılıp, dua etti.

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Güvenlik güçleri, Kadir Gecesi, Hakkari, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari ve Muş'ta Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika


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