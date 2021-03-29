Hakkâri ve Muş'tan gelen öğrenciler Van'ı gezdi - Son Dakika

Hakkâri ve Muş'tan gelen öğrenciler Van'ı gezdi

29.03.2021 10:43
Hakkâri ve Muş'tan gelen öğrenciler Van'ı gezdi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Hakkari ve Muş'tan gelen 80 öğrenci, hafta sonu Van'ı gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Hakkari ve Muş'tan gelen 80 öğrenci, hafta sonu Van'ı gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Hakkari ve Muş'tan 80 öğrenci Van'a geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda Hakkari ve Muş'tan gelen 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri, 2 gün Van'da misafir edildi.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bu projedeki amacımız, ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini dışarıdan gelen öğrencilerimize ve gençlerimize tanıtmak, gençlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamaktır. İlimizin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrencilerimiz aynı zamanda program dahilinde şehit ve yaşlı aileleri de ziyaret etti. Çok güzel birliktelikler yaşandı. Umuyorum ki bu geziler hem illerin tanıtılması açısından hem de gençlerimizin kaynaşması açısından çok olumlu olmuştur. Ben projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Hakkâri ve Muş'tan gelen öğrenciler Van'ı gezdi
Hakkâri ve Muş'tan gelen öğrenciler Van'ı gezdi
Hakkâri ve Muş'tan gelen öğrenciler Van'ı gezdi
Hakkâri ve Muş'tan gelen öğrenciler Van'ı gezdi
Hakkâri ve Muş'tan gelen öğrenciler Van'ı gezdi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkâri ve Muş'tan gelen öğrenciler Van'ı gezdi - Son Dakika


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