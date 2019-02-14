Hakkari ve Şırnak İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
1 saat önce
Hakkari genelinde ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Hakkari
genelinde ve Şırnak
'ın doğu ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hakkari geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere
ve Beytüşşebap
), mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine bu akşam saatleri itibarıyla yeni kar yağışı öngörülüyor. Kar
yağışının yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:30 Kaynak: AA
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