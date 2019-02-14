Son Dakika Haberleri: Hakkari ve Şırnak İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Hakkari ve Şırnak İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

1 saat önce

Hakkari genelinde ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Hakkari ve Şırnak İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Hakkari genelinde ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hakkari geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap), mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine bu akşam saatleri itibarıyla yeni kar yağışı öngörülüyor. Kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Beytüşşebap, Şırnak, Hakkari, Kar, Güncel
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