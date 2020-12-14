Hakkari ve Şırnak için yoğun kar uyarısı - Son Dakika

Hakkari ile Şırnak'ın doğusunun yüksek kesimlerinde yarın akşam yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın beklenen yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, fırtına, tipi şekline kar yağışı, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.