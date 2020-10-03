Hakkari ve Şırnak sınırında kaçak cep telefonu ile sigara ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Şırnak sınırında gümrük kaçağı cep telefonu, sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız görevinin başında. Hakkari ve Şırnak hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 148 cep telefonu, 40 adaptör, 78 şarj cihazı, 11 bin 560 paket sigara ve 201 kutu ilaç ele geçirildi." bilgisine yer verildi.