Hakkari ve Van'da kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında 8 bin 879 paket sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam eden Hudut Kartallarımız; Hakkari ve Van hudut hatlarında 8.879 paket sigara ve 1.980 g esrar ele geçirdi" denildi. - ANKARA