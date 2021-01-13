Hakkari ve Van hudut hatlarında çok sayıda sigara, cep telefonu ve ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Van hudut hatlarında gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve şarj cihazı ile ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hudut kartallarımızın sınırlarımızdaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Son olarak Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 12 bin 599 paket sigara, 153 cep telefonu ve şarj cihazı ile 9 bin 130 tıbbi ilaç ele geçirildi."