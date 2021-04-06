Hakkari ve Van hudut hatlarında çok sayıda tabanca ile av tüfeği fişeği ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari ve Van hudut hatlarında çok sayıda tabanca ile av tüfeği fişeği ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Van hudut hatlarında, çok sayıda tabanca ile av tüfeği fişeği ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Van hudut hatlarında, çok sayıda tabanca ile av tüfeği fişeği ele geçirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırlardaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Hudut Kartallarımız, Hakkari ve Van hudut hatlarında, 972 adet tabanca şarjörü, 140 adet tabanca gövdesi, 10 bin 400 adet av tüfeği fişeği ve 10 bin 880 paket sigara ele geçirdi."

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?

7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var

Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt

Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü

Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik

49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik