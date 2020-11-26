Hakkari ve Van sınırında av fişeği, sigara ve ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari ve Van sınırında av fişeği, sigara ve ilaç ele geçirildi
26.11.2020 14:51
Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari ve Van sınır hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 1000 av fişeği, 24 bin 639 paket sigara ve 16 bin 525 tablet muhtelif ilaç ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari ve Van sınır hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 1000 av fişeği, 24 bin 639 paket sigara ve 16 bin 525 tablet muhtelif ilaç ele geçirildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hudut kartallarımız sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 1000 av fişeği, 24 bin 639 paket sigara ve 16 bin 525 tablet muhtelif ilaç ele geçirildi."
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