Hakkari ve Van sınırında silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Van sınır hattında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımızın, Van ve Hakkari hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde, 50 adet pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ile şarjörü, 12 mermi, 509 gram toz eroin ve 5 bin 630 paket sigara ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.