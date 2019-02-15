Son Dakika Haberleri: Hakkari ve Yüksekova'da Okullar Tatil

Hakkari ve Yüksekova'da Okullar Tatil

1 saat önce

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Hakkari ve Yüksekova'da Okullar Tatil, System.String[]
Hakkari ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 15 Şubat 2019 Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli ve hamile personellerde aynı tarihte idari izinli olarak sayılacaktır" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Spikerler Fatih Portakal ile Buket Aydın'ın Tanzim Satış Kavgası Gündem Oldu AK Parti'den 14 Şubat Sevgiler Günü Paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP'li İsme Sert Yanıt: Kendisine Dönecektir Eski Sevgilisi Tarafından Kaçırılan Kadın Öğretmen, Müge Anlı Sayesinde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 01:23:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari ve Yüksekova'da Okullar Tatil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]