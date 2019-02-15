Hakkari ve Yüksekova'da Okullar Tatil
1 saat önce
Hakkari ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Hakkari
ve Yüksekova
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Hakkari Valiliği
tarafından yapılan açıklamada, "İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 15 Şubat 2019 Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli ve hamile personellerde aynı tarihte idari izinli olarak sayılacaktır" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:17 Kaynak: İHA
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