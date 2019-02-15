Son Dakika Haberleri: Hakkari ve Yüksekova'da Okullara Kar Tatili

Hakkari ve Yüksekova'da Okullara Kar Tatili

40 dakika önce

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 45 köy ve 105 mezra yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Hakkari ve Yüksekova'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 45 köy ve 105 mezra yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 45 köy ve 105 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Hakkari Valiliği, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağını açıkladı.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:14 Kaynak: DHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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