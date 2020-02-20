Hakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatili - Son Dakika

Hakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatili
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HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:58 Kaynak: DHA
HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Hakkari ve çevresinde dün başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalnlığının 20 santimetreyi bulduğu Hakkari kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde eğitime bugün ara verildi. Hakkari Valiliği, gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün için idari izinli sayılacağını açıkladı.
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