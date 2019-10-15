Son Dakika Haberleri: Hakkari ve yüksekova'nın hdp'li belediye başkanları gözaltında
Son Dakika Güncel Hakkari ve yüksekova'nın hdp'li belediye başkanları gözaltında

Hakkari ve yüksekova'nın hdp'li belediye başkanları gözaltında

1 saat önce

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li İrfan Sarı, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Hakkari ve yüksekova'nın hdp'li belediye başkanları gözaltında, System.String[]

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li İrfan Sarı, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor.

Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.


Halkların Demokratik Partisi, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:38 Kaynak: DHA
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