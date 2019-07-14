Hakkari Veteriner Kliniği hayat kurtarıyor
2 saat önce
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor.
Hakkari'de hayvanlara sahip çıkarak sağlık taramasından geçiren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yöre halkından tam not aldı. Merkeze getirilen dağ keçisi, keklik, kedi, köpek, kartal ve tüm hayvanların sağlığına kavuşturulduğu ifade edilirken, belediye veteriner hekimlerinin aşılarını yaptırdığı birçok hayvanı ise tutanak karşılığı sahiplendirdiği belirtildi.
Öte yandan, bir süre önce annesiz olarak bulunan iki yavru köpeğin Belediye Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu ve Tekniker Fatih Çiftçi
tarafından aşıları yapıldıktan sonra sahiplendirildiği ifade edildi. - HAKKARİ
Serinlemek için baraja giren 3 çocuk kayboldu Baraj gölünde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı Hastanede tedavi gören uzman çavuş kurtarılamadı Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı