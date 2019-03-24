Hakkari, Yağan Karla Beyaza Büründü

HAKKARİ, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

HAKKARİ, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.



Kent merkezinde, öğle saatlerine doğru aniden bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10 santimetreye ulaştı. Hakkari Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, temizlik çalışması başlattı.



- Hakkari

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