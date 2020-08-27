Hakkari yaylalarında göçerlerin dönüş hazırlığı başladı - Son Dakika

Hakkari'de zorlu geçen kışın ardından karların erimesiyle yaylaların yolunu tutan göçerler, 4 aylık sürecin ardından dönüş hazırlıklarına başladı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Hakkari'deki yüksek rakımlı yaylalar, serin havası, su kaynakları ve verimli otlaklarıyla bu yıl da çok sayıda göçeri ağırladı.

Yaz boyunca hayvanlarını verimli arazilerde otlatmak için Siirt, Batman ve Şırnak gibi illerden 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'na gelen göçerler, hayvanlardan elde ettikleri sütten yaptıkları yoğurt, tereyağı ve peynir gibi ürünleri satarak geçimlerini sağladı.

Mayıs ayında geldikleri yaylada 4 ay boyunca teknolojiden uzak doğayla iç içe zaman geçiren göçerler, yaklaşık bir ay sürecek dönüş yolculuğu için hazırlık yapıyor.

"30 gün yollarda kalıyoruz"

Şırnak'tan gelen göçerlerden Mahmut İlçin, AA muhabirine, mayıs ayına geldikleri yaylada 4 ay geçirdiklerini söyledi.

Eylül ayına kadar yaylada hayvanların bakımını yapıp peynir ürettiklerini belirten İlçin, şöyle konuştu:

"Burada hayvancılık yapıyoruz. Göçerlik zor ama hayvanlarımızın bakımı ve ailemizin geçimi için bunu yapmak zorundayız. Siirt'ten gelen göçerler bize 2 kilometre uzaktalar. Bu yaylaya her sene çok sayıda göçer geliyor. Bizim bölgemiz yazın sıcak olduğu için hayvan zorlanıyor. Bu yüzden yaylaya getiriyoruz. Burası hayvan için daha serin ve daha verimlidir. Artık dönüş yapacağız. Gelirken arabayla geldik, şimdi yürüyerek gideceğiz. Dönüşte 30 gün yolda kalıyoruz. Her gün bir yerde çadırlarımızı kurup yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."

Semiye Erdoğan ise yaylada hayvanlardan elde ettikleri süt ile peynir ve diğer ürünleri ürettiklerini ifade ederek, "Sonbahara kadar koyunları sağmaya devam edeceğiz. Ondan sonra köyümüze döneceğiz. Burada hazırladığımız peyniri satıyoruz. Birkaç gün sonra çadırlarımızı ve eşyalarımızı toplayıp döneceğiz. Onun için hazırlık yapıyoruz." dedi.