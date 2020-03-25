Hakkari'ye giriş yapan tüm yolcular sağlık kontrolünden geçiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'ye giriş yapan tüm yolcular sağlık kontrolünden geçiriliyor - Son Dakika

Hakkari'ye giriş yapan tüm yolcular sağlık kontrolünden geçiriliyor

6 saat önce

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamda, il merkezine gelen araçlardaki yolcular, sağlık görevlilerince ateşleri ölçüldükten sonra kente girişleri sağlanıyor.

Hakkari'ye giriş yapan tüm yolcular sağlık kontrolünden geçiriliyor, System.String[]

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamda, il merkezine gelen araçlardaki yolcular, sağlık görevlilerince ateşleri ölçüldükten sonra kente girişleri sağlanıyor.

Koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirlerin artırıldığı Hakkari'de, önceki gün Yeni Köprü Jandarma Kontrol Noktasında başlatılan sağlık taraması uygulaması Yüksekova'daki havalimanı ve Çukurca'da da başlatıldı.

Bu kapsamda Çukurca kara yolundaki Köprülü Jandarma Kontrol Noktasında Şırnak'tan, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda da Ankara ve İstanbul'dan gelen yolcuların ateşini ölçen ekipler, yakın zamanda yurt dışına çıkıp çıkmadıklarını soruyor, salgın hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

Ateş ve benzeri bulgu tespit edilenler ise ambulansla il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak, takipleri sağlanıyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezi ve ilçeleri salgından korumak için tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.

Koronavirüsle mücadelede vatandaşların da kendilerine yardımcı olduğunu belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda daha önce de birçok önlem aldık. Kente giriş sağlanan yollarda sağlık taraması çalışması başlattık. Şırnak'tan gelen yolcular Köprülü Jandarma Kontrol Noktası'nda, Van'dan gelenler Yeni Köprü Jandarma Kontrol Noktası'nda, Ankara ve İstanbul'dan hava yoluyla gelen yolcular da Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçiriliyor." dedi.

Valilik, belediye ve diğer kamu kurumlarıyla salgınla mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüklerini ifade eden Akbıyık, "Denetimler sık sık yapılıyor. Kentte dezenfeksiyon işlemi devam ediyor. Tüm kurumları ilaçladık. Polis ekiplerimiz de bu doğrultuda sürekli vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Hakkari'de hayatın her alanında virüsle mücadelemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:14 Kaynak: AA

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