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Hakkari'ye katı atık tesisi

6 saat önce

Hakkari'ye katı atık tesisiHakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, kente yönelik 30 milyon euro tutarındaki 'Katı Atık Yönetimi' projesinin ihale aşamasında olduğunu belirtti.

Hakkari'ye katı atık tesisi

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, kente yönelik 30 milyon euro tutarındaki 'Katı Atık Yönetimi' projesinin ihale aşamasında olduğunu belirtti. Dündar, Bütün Hakkari halkına hizmet sağlamayı hedefliyoruz dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Dündar, Hakkari kent merkezi ve ilçelerden toplanan katı atıkların, şimdiye kadar Hakkari-Çukurca ve Hakkari- Yüksekova yolundaki araziye gelişigüzel döküldüğünü, bunun hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Dündar, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Fonu ile Hakkari'de hayata geçirilecek, 30 milyon euroluk 'Katı Atık Yönetimi' projesiyle kentin çöp sorununun ortadan kalkacağını kaydetti. Dündar, Hakkari il genelindeki belediyelere hizmet verecek olan bölgesel katı atık depolama sahası merkeze bağlı Akçalı ve Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alanda kurulacak. Proje finansmanın yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 6,75'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 8,25'i ise İlbank A.Ş. kredisi ile sağlanacak. İlk etapta projenin teknik ve müşavirlik ihalesi yapıldı. İhaleyi Yunan Enviroplan S.A. firmasının kazandı. Daha sonra Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu onaylandı. ÇED raporunun onaylanmasının ardından Akçalı ve Bağışlı köy sınırlarında özel mülkiyete ait yaklaşık 90 bin metrekarelik alan kamulaştırıldı. 1 Ekim 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Hakkari entegre katı atık inşaat ihalesi başladı ve ihale süreci devam ediyor. Yaklaşık 30 milyon avro tutarındaki proje ile bütün Hakkari halkına hizmet sağlamayı hedefliyoruz. Proje Hakkari'miz için hayırlı olsun diye konuştu.

Hakkari'ye katı atık tesisi

Ensar Dündar, Yüksekova, Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:50 Kaynak: DHA
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