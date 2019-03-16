Son Dakika Haberleri: Hakkari'ye Mart Ayında Kar Sürprizi...lapa Lapa Kar Yağdı, Kent Beyaza Büründü

Hakkari'ye Mart Ayında Kar Sürprizi...lapa Lapa Kar Yağdı, Kent Beyaza Büründü

41 dakika önce

Hakkari'ye Mart ayında kar sürprizi...Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü Lapa lapa kar yağışı yerini sisle havaya bıraktıHAKKARİ - Hakkari'de lapa lapa yağan kar yığışı yerini sisli havaya bıraktı.

Hakkari'ye Mart ayında kar sürprizi...Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü
Lapa lapa kar yağışı yerini sisle havaya bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'de lapa lapa yağan kar yığışı yerini sisli havaya bıraktı.
Sabah saatlerinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiledi. Hafta sonu nedeniyle birçok vatandaşlar ise evlerinde kalmayı tercih etti. Kar yağışının yerini sisle havaya bıraktığı kentte hayat normale döndü. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan birçok köy ve mezra yolunun yeniden açılması içinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kar yağışının beraberinde bereket getirdiğini belirten Hakkarili gençler ise, karın yağmasından yana olduklarını ifade etti. Bazı sürücüler ise karla kaplanan araçlarını temizleme telaşı içerisine düşerken, esnaflar ise iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:24 Kaynak: İHA

Yerel
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