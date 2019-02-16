Hakkari'ye Yaklaşık 12 Milyar Liralık Yatırım Yapıldı"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı