Hakkari yolunun iki noktasına çığ düştü (2) - Son Dakika

Hakkari yolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki noktasına düşen çığlar, Karayolları ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu temizlendi. Karların temizlenmesiyle yolda kalan sürücülerin TIR'ları, iş makineleriyle çekildi. Jandarma ekipleri tarafından kapatılan yol da yeniden ulaşıma açıldı.