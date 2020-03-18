Hakkari yolunun iki noktasına çığ düştü (2) - Son Dakika

Hakkari yolunun iki noktasına çığ düştü (2)
6 saat önce
Hakkari yolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki noktasına düşen çığlar, Karayolları ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu temizlendi.
Hakkari yolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki noktasına düşen çığlar, Karayolları ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu temizlendi. Karların temizlenmesiyle yolda kalan sürücülerin TIR'ları, iş makineleriyle çekildi. Jandarma ekipleri tarafından kapatılan yol da yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:13 Kaynak: DHA
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