Son Dakika Haberleri: Hakkari Yüksekova bölgesinden şehit haberi geldi
Son Dakika Güncel Hakkari Yüksekova bölgesinden şehit haberi geldi

Hakkari Yüksekova bölgesinden şehit haberi geldi

36 dakika önce

MSB: "Hakkari Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Hakkari Yüksekova bölgesinden şehit haberi geldi, System.String[]

MSB: "Hakkari Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur."

(İHA)

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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