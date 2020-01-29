Hakkari yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı - Son Dakika

Hakkari yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

6 saat önce

Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, görenleri hayrete düşürüyor.

Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, görenleri hayrete düşürüyor.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında eksi 20 derecelere kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları, hem tehlike oluşturuyor, hem de görenleri şaşırtıyor. İlçe Merkezi'ndeki iki katlı İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere ulaştı.

Hakkari yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

Yüksekova, İhsaniye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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