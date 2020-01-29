Hakkari yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı - Son Dakika

Hakkari yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı
6 saat önce
Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, görenleri hayrete düşürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, görenleri hayrete düşürüyor.
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında eksi 20 derecelere kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları, hem tehlike oluşturuyor, hem de görenleri şaşırtıyor. İlçe Merkezi'ndeki iki katlı İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere ulaştı.
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