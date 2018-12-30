Hakkari Yüksekova'da Ağıla Giren Kurtlar, 30 Küçükbaşı Telef Etti
47 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ağıla giren kurtlar, 30 küçükbaşı telef etti.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde ağıla giren kurtlar, 30 küçükbaşı telef etti.
İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde, dün gece Nevzat Bafra
'ya ait ağıla giren kurtlar 30 küçükbaşı boğdu. Sabah
ağıla giren Bafra, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Bafra, yaralı 5 koyunun tedavisi için veteriner çağırdı. Büyük kaybının olduğunu belirten Nevzat Bafra, Sabah ağıla girdiğimde yerde yatan koyunları gördüm. Kurtların koyunları boğarak telef ettiklerini anladım. Büyük kaybım var. 5 koyun yaralı olarak kurtulmuş. Onları tedavi altına aldık. Zararım büyük. Kurtlar 30 koyun ve kuzularını telef etmiş. Çok üzgünüm. Yetkililerden yardım bekliyorum dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:06 Kaynak: DHA
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