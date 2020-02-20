Hakkari yüksekova'da aileler, 'kar tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari yüksekova'da aileler, 'kar tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladı - Son Dakika

Hakkari yüksekova'da aileler, 'kar tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladı

7 saat önce

Yüksekova'da aileler, 'Kar Tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan Akçalı Köyü'ndeki bazı aileler, kapıda kar tüneli kazarak evlerine girip çıkmaya başladı.

Yüksekova'da aileler, 'Kar Tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan Akçalı Köyü'ndeki bazı aileler, kapıda kar tüneli kazarak evlerine girip çıkmaya başladı.

Ağır kış koşullarının görüldüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kardan dolayı ilçeye bağlı Akçalı Köyü'ndeki tek katlı evler kara gömüldü. Kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan aile, kapıda kar tüneli kazarak evlerine girip çıkmaya başladı.Köydeki bazı vatandaşlar da kardan yapılan tünelden, komşularının evlerine girip çıkıyor. Kimi vatandaş da kazılan tünelde kameraya poz verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)

Hakkari yüksekova'da aileler, 'kar tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladı

Yüksekova, Hakkari, Akçalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel: Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor
20 yıl sonra evinin yolunu icrayla açtırdı İBB'nin ulaşım zammına vatandaştan tepki üstüne tepki: Bizim anamızı ağlattılar Gizemli yardımsever Robin Hood, Aksaray'da yardım yaptıkları mahalleli tarafından görüntülendi

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:24:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari yüksekova'da aileler, 'kar tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]