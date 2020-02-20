Hakkari yüksekova'da baraj gölü dondu - Son Dakika
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Hakkari yüksekova'da baraj gölü dondu

7 saat önce

Yüksekova'da baraj gölü donduHAKKARİ'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu Yüksekova ilçesinde, Dilimli Barajı Gölü buz tuttu.

Yüksekova'da baraj gölü dondu

HAKKARİ'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu Yüksekova ilçesinde, Dilimli Barajı Gölü buz tuttu. Hakkari ve çevresinde yaklaşık 1 aydır etkili olan yoğun kar yağışı, onlarca köy ve mezranın yolunun kapanmasına neden oldu. Bölgede soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu Yüksekova merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Dilimli Barajı Gölü de tamamen dondu. Baraj gölünün yüzeyindeki buz kalınlığı, 20 santimetreyi buldu.

Hakkari yüksekova'da baraj gölü dondu

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:51 Kaynak: DHA
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