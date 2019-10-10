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Son Dakika Güncel Hakkari yüksekova'da barış pınarı harekatı için fetih süresi okundu

Hakkari yüksekova'da barış pınarı harekatı için fetih süresi okundu

1 saat önce

Yüksekova'da Barış Pınarı Harekatı için fetih süresi okunduTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih süresi' okunup, dualar edildi.

Yüksekova'da Barış Pınarı Harekatı için fetih süresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih süresi' okunup, dualar edildi.

TSK'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün saat 16.00'da başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı devam ederken, harekatın zaferle sonuçlanması için tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'daki Merkez İhsaniye ve tüm camilerde de sabah namazı öncesi 'Fetih süresi' okundu. Operasyona katılan askerler için dualar okundu.

Hakkari yüksekova'da barış pınarı harekatı için fetih süresi okundu

Barış Pınarı Harekatı, Yüksekova, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:57 Kaynak: DHA
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