HAKKARİ Yüksekova'da cadde ve sokaklar, tazyikli suyla yıkandı - Son Dakika

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HAKKARİ Yüksekova'da cadde ve sokaklar, tazyikli suyla yıkandı
6 saat önce
Yüksekova'da cadde ve sokaklar, tazyikli suyla yıkandıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar, tankerden tazyikli su ile yıkandı.
Yüksekova'da cadde ve sokaklar, tazyikli suyla yıkandı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar, tankerden tazyikli su ile yıkandı.
Yüksekova'da, koronavirüse karşı tedbirler her geçen gün artırılıyor. İlçe merkezindeki cadde, sokak, kaldırım ve refüjler, tankerden tazyikli su sıkılarak, yıkandı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatıyla ise ilçe sakinlerine anonslarla evlerinden çıkılmamaları yönünde uyarılar yapıldı. İlçe merkezinin boş kaldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:17 Kaynak: DHA
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