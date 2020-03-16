HAKKARİ Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAKKARİ Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu - Son Dakika

HAKKARİ Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu

6 saat önce

Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vakit ve cuma namazı camilerde kılınmayacak anonsları yapıldı.

HAKKARİ Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu, System.String[]

Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vakit ve cuma namazı camilerde kılınmayacak anonsları yapıldı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, yaşamın her alanında tedbirler artırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Merkez İhsaniye Camisinde vakit ve cuma namazları kılınmayacak anonsları yapıldı. Cami hoparlörlerinde yapılan anonsta, salgın hastalığın riski sona erinceye kadar, camilerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacağını, vatandaşların namazları evlerinde kılmaları istendi.


Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek! TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi         
16:17
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı         
14:56
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı         
14:31
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı         
14:26
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var         
09:21
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 05:49:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HAKKARİ Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]