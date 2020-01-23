Hakkari yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler - Son Dakika

Hakkari yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler

6 saat önce

Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttülerHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.

Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede ulaşımda aksamalar meydana gelirken, araçları soğuktan korumak için üzerlerine naylon çekildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede dün akşam saatlerinden bu yana sis etkili oldu. Sabah sisle uyananlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte aksamalar oldu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, park halindeki araçların üzeri naylonla kapatılarak soğuklara karşı korunmaya çalışıldı.

Hakkari yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan korona virüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu
Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:44:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]