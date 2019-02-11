Hakkari Yüksekova'da 'Ekmek Parası' İpin Ucunda

Yüksekova'da 'ekmek parası' ipin ucundaHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde binaların çatısında biriken kar, bazı kişiler için ekmek kapısı oldu.

Yüksekova'da 'ekmek parası' ipin ucunda



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde binaların çatısında biriken kar, bazı kişiler için ekmek kapısı oldu. Bellerine ip bağlayarak önlem alıp çatılardaki karı temizleyen işçiler, günde 100 TL kazandıklarını söyledi.



Kışın sert geçtiği, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Yüksekova'da yaz aylarında genellikle inşaatta çalışan işçiler, kışın gelmesiyle çatılardaki karı temizleyerek geçimini sağlıyor. Önlem aldıktan sonra çalışmaya başladıklarını söyleyen işçiler, günde yaklaşık 100 TL kazanıyor.



BELLERİNE İP BAĞLAYIP ÇATIYA ÇIKIYORLAR



İşçiler, çıktıkları çatılarda düşmemek için bir ucunu beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıdaki baca, demir ya da başka bir noktaya sabitliyor. İşçilerden Servi Bingöl, kış aylarında çatılarda biriken karları temizleyerek aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi.



Bingöl,"Çocuklarımızı geçindirmek için bazen ölümü göze alarak çalışıyoruz. Belimize ip bağladıktan sonra çatılardaki karları temizlemeye çalışıyoruz.Tehlike arz etmeyen bazı bina çatılarında ise ip bağlamadan çalışıyoruz."dedi.

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