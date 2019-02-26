Son Dakika Haberleri: Hakkari Yüksekova'da Görevde Rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kurtarılamadı

Hakkari Yüksekova'da Görevde Rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kurtarılamadı

1 saat önce

Yüksekova'da görevde rahatsızlanan sözleşmeli er kurtarılamadı (YENİDEN)Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hakkari Yüksekova'da Görevde Rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kurtarılamadı, System.String[]
Yüksekova'da görevde rahatsızlanan sözleşmeli er kurtarılamadı (YENİDEN)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikte görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Ankara'nın Polatlı ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Dağ ve Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın cenazesinin tören alanına getirilmlesinin ardınan, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından sözleşmeli er Korkmaz'ın özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından, Korkmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürülmek üzere helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubü Havalimanına gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:10 Kaynak: DHA

Piyade, Yüksekova, Hakkari, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Adriana Lima, Yasak Elma Dizisine Dahil Oldu Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:13:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Yüksekova'da Görevde Rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]