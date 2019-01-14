Son Dakika Haberleri: Hakkari Yüksekova'da Kar ve Tipide Mahsur Kalan 40 Kişi Kurtarıldı

Hakkari Yüksekova'da Kar ve Tipide Mahsur Kalan 40 Kişi Kurtarıldı

46 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden oturdukları Kadıköy'e giden 7 araçta bulunan 40 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden oturdukları Kadıköy'e giden 7 araçta bulunan 40 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren vatandaşlar, karla mücadele ekipleri'nin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Yüksekova ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'e giden 3'ü servis minibüsü 7 araçta bulunan 40 kişi, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Köy yolundaki kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 1 metreyi aşması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekipleri hemen yola çıktı. Yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından ekipler, mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Kurtarılan vatandaşlar, yolun açılmasıyla köye ulaştı.

'DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİK'

Emrah Kaplan, kar ve tipi nedeniyle yolda donma tehlikesi geçirdiklerini, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldıklarını belirterek, "Kar ve tipiden dolayı burada mahsur kaldık. Karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedik. Bizi bu durumdan kurtan karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum. Ekipler gelmeseydi burada donacaktık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:59 Kaynak: DHA

Kadıköy, Hakkari, Yüksekova, Kar, 3. Sayfa
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