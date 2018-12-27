Son Dakika Haberleri: Hakkari Yüksekova'da Kar Yağışı

Hakkari Yüksekova'da Kar Yağışı

29 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Karla mücadele ekipleri ilçede yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan soğuk hava, bugün sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı merkezde 10 santim, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürütüğü ilçede, kar yağışının bugün ve yarın süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:22 Kaynak: DHA

Sabah, Hakkari, Yüksekova, Kar, Güncel
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