Hakkari yüksekova'da kardan kapanan yolları temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Hakkari yüksekova'da kardan kapanan yolları temizleme çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
HAKKARİ Yüksekova'da kardan kapanan yolları temizleme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:51 Kaynak: DHA
HAKKARİ Yüksekova'da kardan kapanan yolları temizleme çalışmaları devam ediyor
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