HAKKARİ Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAKKARİ Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri - Son Dakika

HAKKARİ Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri

6 saat önce

Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiriTÜRKİYE'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de maske kullanımı arttı.

Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri

TÜRKİYE'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de maske kullanımı arttı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Ülke genelinde tedbirler artırılırken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de bazı kişilerin maske ile dolaştığı, özellikle taksicilerin maske takarak görev yaptığı gözlendi. İlçede taksicilik yapan İkram Durna, "Tedbir amaçlı biz de maske takmaya başladık. Umarım ciddi bir durumla karşılaşmayız" dedi.

HAKKARİ Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri

Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak

Son Dakika Haberleri
20:22 TBMM'de 'koronavirüs' önlemi
20:22 İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin Yılı" konulu konferansa katıldı
20:21 Enkazdan yaralı kurtarılan anne ve küçük kızı günler sonra kavuştu (1)
20:21 Karabük'te okullar dezenfekte ediliyor
20:20 Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye iade edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:28:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HAKKARİ Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]