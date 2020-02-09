Hakkari yüksekova'da köy yoluna 3 noktada çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari yüksekova'da köy yoluna 3 noktada çığ düştü - Son Dakika

Hakkari yüksekova'da köy yoluna 3 noktada çığ düştü

7 saat önce

Yüksekova'da köy yoluna 3 noktada çığ düştüHakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Güveç köyü yoluna çığ düştü.

Yüksekova'da köy yoluna 3 noktada çığ düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Güveç köyü yoluna çığ düştü. Ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma ile köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açılırken, çığ tehlikesine karşı da mücadele veriliyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Güveç köyü yoluna, dün akşam saatlerinde 3 ayrı noktaya çığ düştü. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasına neden olan kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı.

Yüksekliği yer yer 5 metreyi bulan karın temizlenmesi için büyük çaba sarf eden ekipler, 6 saatlık çalışma ile yolu yeniden ulaşıma açtı.

Hakkari yüksekova'da köy yoluna 3 noktada çığ düştü

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:59 Kaynak: DHA
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