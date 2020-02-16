HAKKARİ Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi - Son Dakika
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HAKKARİ Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi

7 saat önce

Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendiHAKKARİ'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 ayrı noktasına düşen çığlar, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

HAKKARİ Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi, System.String[]

Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi

HAKKARİ'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 ayrı noktasına düşen çığlar, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 farklı noktasına çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığların temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 6 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.


Yüksekova, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:54 Kaynak: DHA
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