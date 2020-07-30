HAKKARİ Yüksekova'da kurbanlık telaşı - Son Dakika

HAKKARİ Yüksekova'da kurbanlık telaşı

Yüksekova'da kurbanlık telaşıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan besiciler, büyük emekler harcayarak yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı.

Yüksekova'da kurbanlık telaşı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan besiciler, büyük emekler harcayarak yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı. Pazarda büyükbaşlar 15 bin liraya kadar satılırken, küçükbaş hayvanlar ise bin 300 liradan satılıyor.

Yüksekova'da, besiciler Kurban Bayramı öncesi, kurbanlıklarını satışa çıkardı. Besiciler, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinde itibaren Yeşildere Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarına geliyor. Kamyonet ve traktörlerle hayvanlarını buraya getiren besiciler, kendilerine ayrılan bölümlerde hayvanlarını satıyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise fiyatların pahalı olmasından yakınıyor. Kurban fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen besici Resul Tekin, Ama yine de vatandaşlar alıyorlar. Bizde elimizden geldiğince kurban almaya gelen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu yıl diğer yıllara nazaran daha iyi. Bugün 50 kurbanlık sattım. Allah'a şükür işler güzel gidiyor ve elimde az kaldı. Yarın bayramın ilk günü ve inşallah onları da satacağım dedi.

HAKKARİ Yüksekova'da kurbanlık telaşı

Kurban Bayramı, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:53

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ Yüksekova'da kurbanlık telaşı - Son Dakika
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