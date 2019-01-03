Son Dakika Haberleri: Hakkari Yüksekova'da Mahsur Kalan Araçlar Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Hakkari Yüksekova'da Mahsur Kalan Araçlar Ekipler Tarafından Kurtarıldı

40 dakika önce

Yüksekova'da mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yüksekova'da mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yüksekova'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, Dedeler, Beşbulak ve Değerli köylerinde ise kar ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Araçlarıyla mahsur kalanların imdadına Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri yetişti. Kapanan yolları iş makineleri ile açan ekipler, yolda kalan araçları kurtarararak ilçe merkezine ulaşmalarını sağladı. Yolda mahsur kalan araç sürücüleri, kendilerini kurtaran karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:56 Kaynak: DHA

Araç, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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