HAKKARİ Yüksekova'da nisan karı - Son Dakika

Yüksekova'da nisan karı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Kar nedeniyle 6 köy ve mezralarında yollar ulaşıma kapandı.

Yüksekova ilçesinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kısa sürede ilçe beyaza bürünürken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle ilçeye bağlı 6 köy ve bağlı mezralarda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.