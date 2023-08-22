Hakkari'de otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

OTOMOBİLLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü Köyü'ndeki Kerem Ağa Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PC 3426 plakalı Mercedes marka otomobille plakası öğrenilemeyen kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazada Perişan Akçelik ve Adalet Safalı hayatını kaybederken, Erdal Safalı ve Cihan Akçelik ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.