Hakkari'de otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hakkari'de otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Son Güncelleme: 22.08.2023 16:53

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Hakkari'de otomobil ile kamyonet çarpışması: 2 ölü, 2 yaralı

OTOMOBİLLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü Köyü'ndeki Kerem Ağa Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PC 3426 plakalı Mercedes marka otomobille plakası öğrenilemeyen kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Hakkari'de otomobil ile kamyonet çarpışması: 2 ölü, 2 yaralı

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazada Perişan Akçelik ve Adalet Safalı hayatını kaybederken, Erdal Safalı ve Cihan Akçelik ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de otomobil ile kamyonet çarpışması: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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