(HAKKARİ)Yüksekova'da resmi araçlar süslendi, 23 Nisan kutlandı - Son Dakika

(HAKKARİ)Yüksekova'da resmi araçlar süslendi, 23 Nisan kutlandı

(HAKKARİ)Yüksekova'da resmi araçlar süslendi, 23 Nisan kutlandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışa rağmen süslenen resmi araçlarla mahalle mahalle gezilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlandı.

(HAKKARİ) Yüksekova'da resmi araçlar süslendi, 23 Nisan kutlandı HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışa rağmen süslenen resmi araçlarla mahalle mahalle gezilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlandı. Yüksekova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle polisi, zabıta ve bazı kurum araçları süslenip, dışarıya çıkmayan çocuklar için sokak sokak gezilerek çocukların bayramı kutlandı. Konvoy şeklinde gezen görevliler, çocukların bayramını kutlayıp hediyeler verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti

Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı

Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu

Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı

CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil

Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu

23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu