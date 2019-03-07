Hakkari Yüksekova'da Seher'i Kurtarma Operasyonu
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan Seher Şahin (18), karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren yol açma çalışmalarını ardından iş makinesiyle evinden alınarak ambulansa ulaştırıldı.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan Seher Şahin (18), karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren yol açma çalışmalarını ardından iş makinesiyle evinden alınarak ambulansa ulaştırıldı. Şahin, Yüksekova Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik
beldesine bağlı Kandilli
mezrasında yaşayan Seher Şahin, aniden rahatksızlanınca yakınları 112 Acil Servis
ekiplerini arayarak yardım istedi. Kar
yağışından dolayı Kandilli mezrasının yolu kardan kapalı olunca, sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ni arayarak yolun kardan temizlenmesini istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ve karla mücadele ekipleri yola çıktı.Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede ambulans Akkocak Köyüne bağlı Yaylacık Mezrası'nde kadar ilerleyebildi. Bunun üzerine yürüme güçlüğü çeken hasta Şahin, köye gelen iş makinesine bindirilerek, ambulansa ulaştırıldı.İlk müdahalesi ambulansta sağlık ekipleri tarafından yapılan Şahin, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:57 Kaynak: DHA
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