Hakkari Yüksekova'da Tipide Mahsur Kalan 30 Vatandaş Kurtarıldı

Yüksekova'da tipide mahsur kalan 30 vatandaş kurtarıldıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki bir köyde hasta ziyaretinden dönen 9 araçta mahsur kalan 30 kişi, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Yüksekova'da tipide mahsur kalan 30 vatandaş kurtarıldı



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki bir köyde hasta ziyaretinden dönen 9 araçta mahsur kalan 30 kişi, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.



Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı Köyü'nde hasta ziyaretine giden 9 araçtaki 30 kişi, dönüş yolunda tipiye yakalandı. Köy yolundaki kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer bir metreyi aşması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine İl Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekipleri hemen yola çıktı. Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından ekipler, mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.Kurtarılan vatandaşlar, araçlarıyla ilçeye ulaştı.



Hasta ziyaretinde dödükten sonra köy yoluhda tipiye yakalandıklarını belirten Nazmi Özdemir," Tipi nedeniyle yolda kar kalınlığı bir metreyi aşınca mahsur kaldık. Hasta ziyaretinden dönüyorduk. Durumu yetkililere bildirdik. Allah onlardan razı olsun. Yolu açarak bizleri kurtardılar" dedi.

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