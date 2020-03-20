HAKKARİ Yüksekova'da vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe anonslarla 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAKKARİ Yüksekova'da vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe anonslarla 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika

HAKKARİ Yüksekova'da vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe anonslarla 'evde kalın' çağrısı

7 saat önce

Yüksekova'da vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe anonslarla 'evde kalın' çağrısıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, camilerden Türkçe ve Kürtçe olarak vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları yönünde anons yapıldı.

Yüksekova'da vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe anonslarla 'evde kalın' çağrısı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, camilerden Türkçe ve Kürtçe olarak vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları yönünde anons yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililer, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yapmaya devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de, kaymakamlık talimatıyla camilerden Türkçe ve Kürtçe anonslar yapılarak, vatandaşlardan gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istendi. Merkez İhsaniye Camisi'nde yapılan Türkçe ve Kürtçe anonsta, "Kıymetli Yüksekovalılar, virüsle etkin mücadele etmek ve bu süreci uzatmamak için lütfen mecburi haller dışında evden çıkmayalım, kalabalık ortamlar oluşturmayalım, kişisel temizliğimize önem verelim" denildi.

HAKKARİ Yüksekova'da vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe anonslarla 'evde kalın' çağrısı

Koronavirüs, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:43 Kaynak: DHA

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